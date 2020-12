F1, il messaggio di Hamilton dopo la positività al Coronavirus

Solo il Coronavirus poteva fermare la corsa di Lewis Hamilton verso nuovi record in Formula 1.

A due giorni dalla vittoria nel Gp del Bahrain il pilota inglese è risultato positivo al Covid-19 e sarà quindi costretto a saltare quantomeno il prossimo Gp, che si disputerà ancora sul circuito di Sakhir.

Attraverso i propri canali social Hamilton ha informato riguardo il proprio stato di salute, approfittandone per mandare un messaggio sulla necessità di proteggersi dal virus:

“Ciao ragazzi, sono così dispiaciuto di non poter correre questo weekend. Da quando abbiamo iniziato la stagione, io e il mio team abbiamo preso tutte le precauzioni possibili e seguito tutte le regole ovunque siamo stati per restare al sicuro. Sfortunatamente, dopo tre tamponi negativi, questa mattina mi sono svegliato con lievi sintomi e ho richiesto un altro test che è risultato positivo. Mi sono messo immediatamente in isolamento per dieci giorni. Mi dispiace molto non poter gareggiare ma la mia priorità è seguire tutti i protocolli e i consigli per proteggere gli altri. Sono davvero fortunato perché sto bene, solo con qualche lieve sintomo e farò del mio meglio per mettermi in salute. Per favore, riguardatevi, non si può mai essere troppo attenti. Sono momenti difficili e dobbiamo fare tutto il necessario per mettere al sicuro noi e gli altri. Pensate positivo”.

OMNISPORT | 01-12-2020 16:41