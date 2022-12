F1, il team principal Capito lascia la Williams

12-12-2022 19:41

Continuano i cambiamenti all’interno del paddock della Formula 1. Anche la Williams avrà infatti un nuovo team principal nel 2023, date le dimissioni di Jost Capito, che è anche CEO della squadra di Grove. Oltre alla sua dipartita, si è dimesso dalla Williams il direttore tecnico François-Xavier Demaison. Entrambi hanno deciso di lasciare la scuderia britannica dopo solo due anni.

“È stato un enorme privilegio guidare la Williams Racing nelle ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di una grande squadra – il commento di Capito, come si legge nel comunicato – e continuerò da lontano a seguire il percorso di crescita del team, che sono certo proseguirà anche in futuro”.

Quindi, la risposta di Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital, la società che possiede la Williams: “Ringraziamo Jost per il suo duro lavoro e la sua dedizione confermata durante un periodo di transizione molto importante per il rilancio della Williams Racing – ha detto -. Vorremmo anche ringraziare François-Xavier per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il suo futuro”.

La Williams ha quindi annunciato che comunicherà nelle prossime settimane il nome del nuovo team principal, così come quello del nuovo direttore tecnico. Con queste dimissioni di Capito, già si parla di un suo possibile futuro in Sauber per prendere il posto di Frédéric Vasseur, ormai diretto verso la Ferrari per sostituire Mattia Binotto nel ruolo di team principal.

Tra l’altro il team Sauber, che nel 2023 sarà ancora assieme ad Alfa Romeo, nel 2026 diventerà poi a tutti gli effetti Audi. E prima della Williams, Capito ha fatto parte a lungo della Volkswagen, che è proprio nello stesso gruppo dell’Audi.