F1, Imola nel calendario 2022. Sabato l'ufficialità

“Entro poche ore speriamo di poter dire ciò che sembrava impossibile: ovvero che la Formula 1 a Imola possa diventare un appuntamento fisso”. Lo ha annunciato il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini nel corso della presentazione della mostra sulla Nazionale. Sulla scorta delle esperienze del Gran Premio del Made in Italy di aprile e della data di ottobre 2020 col ritorno all’autodromo imolese dopo quasi 15 anni, la Regione ha inviato una articolata proposta al Governo affinché “dal 2022 – ha sottolineato Bonaccini – e per gli anni successivi, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna faccia parte del calendario. Un traguardo che sarebbe storico e straordinario”.

Poi la certezza dell’accordo trovato è stata annunciata dal sindaco di Imola Marco Panieri: l’ingresso del circuito Enzo e Dino Ferrari nel calendario del 2022, e non solo, verrà ufficializzato sabato: “L’accordo è sicuro, l’impegno congiunto di Comune, Con.Ami, Regione, Governo e Aci ha portato a questo risultato importantissimo, per noi e per la città. L’accordo è valido per il 2022 con rinnovo automatico fino al 2025 al termine della prossima stagione”. Il primo cittadino ha parlato di un investimento raddoppiato rispetto al 2021, una cifra che dovrebbe aggirarsi quindi intorno ai 20 milioni di euro.

OMNISPORT | 23-09-2021 16:01