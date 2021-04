F1, Imola: Verstappen vuole riscattare il ko dell'anno scorso

Il weekend del GP di Imola si avvicina e per Max Verstappen la gara di domenica ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di proseguire a dare battaglia a Lewis Hamilton e alla sua Mercedes, come successo nel GP inaugurale del Bahrain, il secondo è quello di riscattare il ko dello scorso anno, quando dovette abbandonare la gara a causa di una foratura.

“Mi sento molto rilassato per questo weekend a Imola, non vedo l’ora di tornarci – ha esordito Verstappen – L’anno scorso abbiamo fatto una buona gara fino al problema alla gomma. Non abbiamo ancora certezze su cosa aspettarci: siamo solo all’inizio della stagione, abbiamo corso su un solo tracciato finora e dobbiamo attendere di vedere cosa accadrà in pista. Dentro di me, però, ho tantissima motivazione e punterò a vincere ogni singola gara che affronteremo da qui in avanti”.

“La gara in Bahrain è stata comunque un grande inizio di stagione, molto positivo in termini di prestazioni, ma non ci sono garanzie verso Imola – ha aggiunto il 23enne pilota della Red Bull – Speriamo ovviamente di poter continuare su questa lunghezza d’onda, ma non sarà facile e abbiamo bisogno che tutto funzioni alla perfezione per battere la Mercedes. Anche se avessimo vinto a Sakhir, avremmo comunque cercato di migliorarci ulteriormente e affronteremo così ogni tappa del calendario. Come squadra cerchiamo sempre di migliorare, ma questa è una cosa costante su cui stiamo lavorando, vogliamo sempre pensare al futuro soprattutto quando si combatte contro un team sette volte campione del mondo. Sono pronto per la battaglia e la stagione è ancora molto lunga”.

OMNISPORT | 13-04-2021 10:40