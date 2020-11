F1: Jorge Lorenzo elegge i 5 piloti più forti al mondo

Un crossover da MotoGp a Formula 1. Da campione del mondo delle due ruote a tanti campioni del mondo delle quattro. Jorge Lorenzo si è divertito indicando in una delle sue stories su Instagram i suoi piloti preferiti nel mondo della F1. Una top 5 tra presente e passato che non fa una piega per gli appassionati del circus.

Lorenzo indica la sua top 5 di F1

Jorge Lorenzo nelle sue storie Instagram a precisa domanda, forse di uno dei suoi tanti followers ha scritto “Mi avete chiesto i miei 5 piloti preferiti di tutti i tempi di Formula 1”. Ed ecco la risposta dell’ex pilota maiorchino di MotoGp che fa la sua top 5 all time: Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ayrton Senna e Niki Lauda.

Scontata la risposta di Alonso, due volte campione del mondo al rientro il prossimo anno nel circus, e grande amico del connazionale Lorenzo con cui spesso si è aggirato nei paddock di F1 e MotoGp; idem per la risposta per Michael Schumacher e Lewis Hamilton entrambi a quota 7 Mondiali vinti in cima alla classifica di tutti i tempi per vittorie; Jorge non ha dimenticato la grandezza di Ayrton Senna il compianto campionissimo brasiliano mentre sorprende la nomination per l’altro grande pilota del passato, Niki Lauda scomparso lo scorso anno, ma sicuramente di un’era passata che Lorenzo ha voluto omaggiare.

Lorenzo e la F1, quel test con la Mercedes

Come tanti campioni del Motomondiale, da Max Biaggi a Valentino Rossi, nemmeno Jorge Lorenzo ha saputo resistere alla tentazione di provare la F1 in passato. Era il 2016, Jorge Lorenzo è salito sulla Mercedes W05 di Formula 1, la monoposto campione del mondo nel 2014 con Lewis Hamilton, per una giornata di test a Silverstone, resa possibile dalla presenza di uno sponsor comune a Mercedes e Yamaha: Monster Energy.

Lorenzo, la polemica con Yamaha e con Crutchlow

Nei giorni scorsi, prima dell’ultima tappa del Mondiale, a Portimao, durissimo botta e risposta tra Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo dopo che il centauro britannico ha preso il posto del pilota spagnolo come collaudatore alla Yamaha e ha definito il cinque volte campione del mondo “non un buon tester”. La risposta del pilota maiorchino è stata al fulmicotone.

SPORTEVAI | 22-11-2020 21:42