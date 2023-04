F1, l'allarme di Perez: "Se non si fa nulla ci sarà un grave incidente"

Il pilota della Red Bull ha voluto mandare un messaggio chiaro dopo il GP d'Australia.

03-04-2023 16:11

Le tante bandiere rosse nel GP d’Australia hanno rallentato decisamente la gara ma soprattutto provocato diversi problemi ai piloti, specialmente di temperatura e di visibilità. Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha voluto mandare un messaggio chiaro al Circus.

Queste le sue parole: “In primis si faceva già fatica a scaldare le gomme e poi si vedeva pochissimo. Sarebbe meglio non guidare più in queste condizioni. Prima o poi, se non si farà nulla, si rischierà un incidente molto grave perché saremo passeggeri nelle nostre macchine“, ha dichiarato a NU.NL.