30-06-2022 10:12

La FIA, in quel di Parigi, ha introdotto e approvato alcune modifiche al Regolamento Sportivo e Tecnico 2022 legato alla Formula 1. Novità importanti soprattutto a livello di power unit e benzina fredda.

F1, tutto chiarito sulla questione benzina fredda

La Federazione Internazionale dell’Automobile ha preso una decisione circa la questione della benzina fredda che, nelle scorse settimane, era diventato un vero e proprio caso (sotto accusa soprattutto il comportamento da parte della Red Bull).

Nelle gare più calde, la temperatura del carburante potrà essere portata a 20 gradi. Una differenza notevole rispetto al precedente regolamento che indicava come la benzina potesse essere raffreddata non oltre i dieci gradi in meno rispetto alla temperatura ambientale (misurazione un’ora prima dell’inizio delle varie sessioni).

Ferrari attenta, le ali ora diventano più rigide

Un’altra grande novità riguarda le ali (la Ferrari ne ha appena ufficializzata una nuova che sarà utilizzata anche al prossimo GP di Silverstone). Da nuovo regolamento, le ali posteriori saranno decisamente meno rigide.

La flessibilità dell’ala viene ridotta in maniera tangibile: si passa da una deviazione massima di cinque millimetri a soli tre millimetri. Nei nuovi test sarà previsto l’utilizzo di due carichi da 150 N l’uno. Molti di più rispetto al recente passato (60 N). Quindi, meno flessibilità e più peso con conseguenti ali molto più rigide.

F1, cambia la gestione della power unit

Per provare a limitare i problemi di affidabilità, che ben conosce la Ferrari, la FIA ha deciso che sarà possibile sostituire parti del motore anche in regime di parco chiuso, senza quindi dover poi partire dal fondo della griglia di partenza.

Insomma, accorgimenti varati per provare a risolvere i problemi che si sono visti in questa prima parte di stagione di Formula 1. Ora toccherà ai team adeguarsi prontamente. Red Bull e Ferrari, in corso per il Mondiale piloti e costruttori, analizzeranno ogni novità per capire vantaggi e svantaggi. Da ricordare che, a luglio, sono in programma quattro GP.