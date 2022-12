F1, la possibile data della presentazione della nuova Ferrari

21-12-2022 23:55

Non è arrivata ancora alcuna comunicazione ufficiale, ma forse adesso ci sono delle certezze in più su quando verrà presentata la nuova Ferrari. Secondo quanto riportato infatti dal sito formu1a.uno, la vettura 2023 sarà svelata il prossimo 14 febbraio.

Il progetto 675, questo il nome per ora della prossima monoposto, dovrebbe poi scendere subito in pista per la prima volta nello stesso giorno sulla pista di Imola per effettuare il cosiddetto filming day. Vedremo con quale dei due piloti del Cavallino.

Se venisse confermata la data, la nuova Ferrari verrebbe così svelata un giorno dopo rispetto all’Aston Martin, che è al momento l’unica squadra ad aver già ufficializzato quando ci sarà la presentazione della monoposto 2023.

Intanto, in attesa delle comunicazioni da Maranello, in casa Ferrari c’è già tanta attesa per capire cosa riuscirà a portare Frédéric Vasseur nelle sue prime settimane da team principal e come sarà il rapporto con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il monegasco dovrebbe partire avvantaggiato dato che conosce meglio l’ingegnere francese, con cui in F1 ha lavorato nella stagione d’esordio all’Alfa Romeo. Poi si attende di capire se il motore sarà davvero più potente e resistente rispetto al 2022.