F1, la sentenza di Bernie Ecclestone sul Mondiale

” Lewis Hamilton diventerà facilmente campione del mondo per l’ottava volta”, è questa la sentenza di Bernie Ecclestone in un’intervista al quotidiano elvetico Blick.

L’ex patron del circus, 90 anni, ha detto la sua sul duello tra il campione del mondo della Mercedes e Max Verstappen: “Ora questo sport ha di nuovo due piloti in lotta, come accadeva ai tempi di Senna e Prost. Ma purtroppo devo dare una delusione ai tifosi di Verstappen e alle sue speranze di successo, perché Hamilton sta guidando al suo meglio”.

Secondo Bernie, il team e l’esperienza faranno la differenza: “Anche grazie a Max ora Lewis è impeccabile, calmo, intelligente . Non si lascia coinvolgere e lascia sempre il giusto spazio in pista all’avversario. Verstappen potrebbe anche essere al suo livello come capacità di guida, ma Lewis ha la squadra e i materiali migliori”.

In classifica generale, Hamilton è al comando con 94 punti, 14 in più di Verstappen. Terzo posto per Valtteri Bottas, poi Lando Norris e Leclerc.

OMNISPORT | 11-05-2021 11:21