F1, Lando Norris: "Risultato incredibile"

Lando Norris si classifica secondo alle spalle del compagno di box Daniel Ricciardo al termine del GP d’Italia, regalando a McLaren una stupenda doppietta. La casa di Woking non vinceva una gara dal GP del Brasile 2012, mentre non centrava una doppietta addirittura dal 2010. Una vera e propria eternità dal punto di vista sportivo che oggi ha visto la propria fine.

Queste le parole di Lando Norris:

“Un weekend incredibile. Siamo l’unico team ad avere realizzato una doppietta in questa stagione e oggi è stata una vera ciliegina sulla torta. Da quando sono arrivato in questo team quattro anni fa sapevamo che l’obiettivo era questo: tornare a vincere. Abbiamo centrato un gran risultato e un passo avanti notevole per noi a livello di classifica generale e non solo. Sono veramente felice per me, per Daniel e per tutto il team”.

Ad un certo punto, dopo la Safety Car, Lando Norris ha chiesto al team che Daniel Ricciardo lo lasciasse passare visto il migliore ritmo:

“Ovviamente quando sei in seconda posizione pensi solo a vincere, ma bisogna ragionare a livello di team e quindi non c’è alcun problema. La doppietta è in cassaforte, io avrò le mie chance in futuro”.

OMNISPORT | 12-09-2021 16:55