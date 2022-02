F1, Lando Norris soddisfatto: "Giornata produttiva"

23-02-2022 21:46

Ottima prima giornata al Montmelò per Lando Norris, che con la sua McLaren si prende il primo tempo davanti a Ferrari e Mercedes. Il 22enne, reduce dal rinnovo di contratto con la casa di Woking fino al 2025, ha fermato il cronometro sull’1:19.568, realizzato con gomme soft (C4). Queste le sue considerazioni al termine della prova odierna:

“Sono davvero felice di essere di nuovo al volante – ha commentato – è bello essere di nuovo in macchina e spingere al limite. È stato un bene per me abituarmi a questa nuova vettura, perché ho guidato con lo stesso regolamento per tutta la mia carriera in F1. È dunque positivo vivere questo cambiamento, e posso inoltre dire che è stata una giornata produttiva. Abbiamo imparato molte cose per la squadra ed ottenuto tutte le informazioni che volevamo. Ora possiamo confrontarle al simulatore ed in galleria del vento. Una buona giornata e un buon inizio per questo test”.

Molto soddisfatto anche James Key, Direttore Tecnico della McLaren:

“Dopo due anni di progettazione, è fantastico vedere finalmente la MCL36 in pista, insieme a tutte le altre nuove auto – ha analizzato – è notevole quanti giri sono stati completati dalle squadre oggi, considerando quanto sono nuove queste auto e quanto ancora ci sia da imparare. Abbiamo raccolto alcuni dati importanti durante questa prima giornata di test, e possiamo essere soddisfatti del numero di giri che abbiamo coperto con Lando oggi, e non vediamo l’ora di ricominciare di nuovo con Daniel domani”.

Daniel Ricciardo invece sarà in pista per tutta la giornata di domani.

