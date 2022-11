19-11-2022 17:45

Seconda fila tutta Ferrari nel GP di Abu Dhabi, che si corre sul circuito di Yas Marina, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Charles Leclerc, in lotta con Sergio Perez per la seconda posizione nella classifica piloti alle spalle del Campione Max Verstappen, si qualifica in terza posizione a 280 millesimi dal polmen. Sainz invece chiude il Q3 in quarta posizione a oltre quattro decimi dall’Olandese Volante.

Queste le parole di Leclerc subito dopo la fine della sessione ai microfoni ufficiali della F1:

“All’ultimo tentativo c’è stato un bloccaggio alla curva 6-7 ma è la qualifica che meritavamo oggi: le Red Bull erano superiori ma partiremo da una discreta posizione per la corsa di domani, sarà una guerra vera con Perez. Pure noi potremo collaborare, grazie a Carlos; tenteremo di fare il risultato migliore, certamente sarà difficile dato che la Red Bull di solito in gara è tostissima ma noi daremo ogni cosa, speriamo di guadagnare il secondo posto sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Dopo due gare difficili per il team è bello aver fatto un passo in avanti, sarà importante soprattutto il secondo posto nella classifica costruttori; poi mi riposerò andando in vacanza, sperando di tornare più forte il prossimo anno”.

Sarà importante che Leclerc si prenda la seconda posizione nel mondiale piloti, ma Carlos Sainz sarà comunque molto importante in questo GP, in quanto la Ferrari è ancora in lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori con la Mercedes, al momento dietro il Cavallino Rampante.

Questo il commento dell’iberico ai microfoni di Sky Sport:

“Nell’ultimo tentativo non sono stato in grado di portare alla corretta temperatura le mescole dato che c’era un po’ di traffico e in tutte le curve ho perso. In ogni caso, va bene, abbiamo ritrovato la nostra velocità e siamo avanti in griglia alle Mercedes. Questo è fondamentale nella lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori. Vedremo se domani saremo in grado di dare battaglia alle Red Bull che sembrano molto veloci. Il nostro obiettivo è di finire davanti alle Mercedes. A livello perso, servirà stare attenti a Leclerc al via, ma potrò essere aggressivo con gli altri piloti. Abbiamo visto che, rispetto all’anno scorso, le gomme hanno un degrado maggiore e sarà un aspetto da tenere in grande considerazione nella strategia”.