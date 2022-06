11-06-2022 18:41

La Ferrari esce contenta dal sabato di qualifiche a Baku, per il GP d’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il monegasco si prende la pole position numero 15° con la Ferrari (eguagliato Felipe Massa, dietro solamente a Lauda e Schumi). In stagione sono otto prime file su otto, raggiunto il primato di Michael Schumacher tra Francia 2002 e Australia 2003.

Leclerc riesce a mettere il muso della sua monoposto davanti alle due Red Bull di Perez e Verstappen, nonostante teoricamente questo tracciato sia favorevole a Milton Keynes. In ogni caso, calma: Baku è una pista nella quale partite davanti non è così importante. La discriminante sarà il passo gara. Queste le parole di Leclerc nel parco chiuso:

“Tutte le pole position sono belle, ci mancherebbe, però questa non me l’aspettavo visto che credevo che le Red Bull ne avessero molto di più specialmente dopo il Q1 e il Q2. Nell’ultimo giro lanciato, come ogni volta, ho dato tutto quello che avevo e ci sono riuscito La gara? Sono molto entusiasta per quello che succederà. Servirà affrontare certi punti complicati, per esempio la gestione delle gomme. Sarà un aspetto determinante, però a Barcellona e Montecarlo stavo andando nel modo giusto. Parlando di passo gara siamo migliorati molto in seguito agli aggiornamenti e sarà davvero bello se saremo capaci di fare bene anche qui”.

Umore differente invece per Carlos Sainz, poleman fino all’ultimo giro lanciato, salvo poi essere superato, oltre che da Leclerc, anche dalle due Red Bull dato che non è stato in grado di migliorarsi. Finisce dunque 4° la qualifica dello spagnolo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sfortunatamente capita spesso a Baku: ho provato di spingere di più ma sono andato oltre il limite. Peccato perché c’era la possibilità di fare primo e secondo. Ma fino a quel momento ero rimasto a lottare per la pole position, è stata una discreta sessione di qualifiche. Dopo un paio di gare in cui non mi trovavo, questa volta ero leggermente più in confidenza sulla Ferrari a guidare al limite, e questo è fondamentale”.