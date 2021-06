F1, Leclerc: "Sono contento per Vettel, ha meritato il podio”

Tra i protagonisti del sorprendente e movimentato GP dell’Azerbaijan figura senza ombra di dubbio Sebastian Vettel. Il tedesco, con il secondo posto in rimonta conquistato a Baku, ha dimostrato di dare continuità alla gara di Montecarlo trovandosi sempre più a suo agio alla guida dell’Aston Martin.

Charlse Leclerc, suo ex compagno di squadra, ha voluto fare i complimenti proprio alla prestazione del quattro volte campione del mondo per quanto visto domenica.

“Penso che le due maggiori sorprese siano le due Aston Martin che stavano volando e questo onestamente non ce lo aspettavamo – ha dichiarato Leclerc, citato da RaceFans – Quindi dobbiamo capire cosa hanno fatto bene perché hanno sicuramente fatto qualcosa di giusto. Ma sono molto contento per Seb, molto contento per il suo primo podio con l’Aston Martin, se lo merita. E molto felice anche per Pierre. Abbiamo avuto una bella lotta alla fine, è stato molto, molto vicino”.

OMNISPORT | 08-06-2021 11:19