F1, Leclerc: “Verstappen-Hamilton? Un normale incidente di gara”

Anche a distanza di giorni, l’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, primo e secondo nella classifica iridata, tiene ancora banco.

Al termine dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Charles Leclerc ha analizzato il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen durante il primo giro della corsa a Silverstone, precisando come dal sup punto di vista non ci siano colpe da applicare all’uno o all’altro pilota.

“L’incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è difficile giudicarlo dalla vettura, visto che siamo seduti molto in basso”, ha affermato il monegasco. “E’ difficile vedere e in quel preciso caso tutto è andato molto velocemente. In ogni caso l’ho rivisto subito dopo la bandiera a scacchi e lo ritengo un normale incidente di gara”.

“E’ difficile assegnare la colpa all’uno o all’altro. Forse Lewis non era completamente all’apice della curva, ma è anche vero che Max è stato piuttosto aggressivo all’esterno. L’unica cosa certa è che queste cose possono succedere. L’importante è che Verstappen stia bene e sia uscito dalla vettura con le proprie gambe”, ha concluso.

OMNISPORT | 20-07-2021 14:34