F1, Lewis Hamilton manda un messaggio alla Mercedes

La Mercedes vive una situazione anomala ormai da un mese: Lewis Hamilton, pilota sette volte campione del mondo e uomo copertina della scuderia tedesca e dell’interco circus, è attualmente senza contratto, e ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo con le Frecce d’Argento.

La trattativa sta andando per le lunghe e ancora non si sblocca, ma il pilota anglocaraibico in un’intervista a Sportweek sembra avere pochi dubbi, lui ci sarà: “L’ottavo titolo mondiale sarebbe qualcosa di enorme, non riesco nemmeno a pronunciare il numero, ma è quello di cui tutti parleranno nel 2021 ed è quello su cui sto concentrando tutti i miei sforzi. Ci aspetta una stagione durissima, la Red Bull ha dimostrato di essere veramente forte nelle ultime gare del 2020 e noi avevamo i motori al massimo”.

Il pilota britannico sottolinea quanto è difficile restare al vertice ogni anno: “E’ sempre più dura, quando ti stai avvicinando alla vetta è possibile fare progressi, ma quando sei già al comando i progressi sono sempre più piccoli, e i passi avanti sono seguiti da passi indietro. Riuscire a migliorare di continuo è una grande impresa”.

L’idolo del driver di Stevenage è Ayrton Senna. “Ayrton mi piaceva per le vittorie e per come fronteggiava un sistema che non era sempre benevolo contro di lui, qualcosa che ho sperimentato anche io nella mia carriera, seppure per ragioni diverse”.

