F1, dopo 7 Mondiali, Hamilton pensa di poter migliorare ancora

Stefano Domenicali, numero uno dal 2021 di Liberty Media, ha dichiarato di augurarsi che Lewis Hamilton rinnovi il proprio contratto con la Mercedes per andare a caccia di un record sensazionale, otto titoli iridati. Se davvero il pilota inglese conquistasse la corona in questa stagione, diventerebbe il Pilota di F1 più titolato di sempre, un successo davvero enorme che lo renderebbe, forse, il miglior pilota di sempre.

Intervistato dal magazine Sportweek il pilota inglese ha ribadito di essere completamente concentrato sul conseguimento dell’ottavo titolo, anche se la questione contratto è ancora aperta e lascia la via aperta a numerosissimi scenari possibili. Tuttavia, Hamilton non sembra molto preoccupato, dichiarando fin da subito il proprio obiettivo:

“L’ottavo titolo mondiale sarebbe qualcosa di enorme, non riesco nemmeno a pronunciare il numero, ma è quello su cui sto concentrando tutti i miei sforzi”. Come emerge dall’intervista, il suo idolo sarebbe Nelson Mandela, incontrato all’età di 92 anni.

“Sto ancora imparando”, furono le parole del presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, una lezione che Lewis Hamilton ha messo nel proprio cassetto.

Un altro idolo dell’inglese è Ayrton Senna, indimenticabile pilota di Fornula 1 tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, prima che un tragico incidente ci privasse del suoo talento:

“Ayrton mi piaceva per le vittorie e per come fronteggiava un sistema contro di lui”, il commento di Lewis Hamilton.

OMNISPORT | 30-01-2021 11:15