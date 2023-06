F1, Lewis Hamilton: "Stiamo recuperando terreno"

Il pilota della Mercedes soddisfatto del podio conquistato a Montreal

19-06-2023 09:00

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato con soddisfazione il podio conquistato a Montreal: “Stiamo rimontando, piano piano. L’Aston Martin ha fatto qualcosa in più questo weekend, perché hanno portato aggiornamenti. Il pubblico è grandioso qui, atmosfera straordinaria. Dove migliorare? Oggi non avevamo abbastanza passo purtroppo. Sapevamo che questo weekend non era il migliore per noi. Faticavo nelle curve a bassa velocità, è lì che perdevo tempo da Fernando e Max. Nella trazione fuori da curva 2, in uscita da ogni curva”.

“Dobbiamo aggiungere carico aerodinamico alla macchina e renderla più efficiente. Ma stiamo rosicchiando terreno, presto arriveremo. Max è ancora troppo lontano, ma a livello di passo ci siamo avvicinati un po’”.