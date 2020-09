F1, libere Gp Mugello: la Ferrari cambia colore e rialza la testa

Valtteri Bottas è il pilota più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Toscana. Sul tracciato del Mugello, utilizzato per la prima volta nella sua storia dal circus di Formula 1, il driver della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo in 1’17″879. Battuto di soli 48 millesimi Max Verstappen, secondo sulla sua Red Bull.

Capitolo Ferrari: le monoposto di Maranello cambiano livrea per festeggiare il millesimo Gran Premio in Formula 1 e le cose migliorano in pista. Il Cavallino ha deciso di correre in amaranto: una tonalità uguale a quella utilizzata dalle 125 F1, le prime vetture di Formula 1 della Scuderia scese in pista il 21 maggio 1950 in occasione del GP di Monaco.

Nelle libere del mattino Charles Leclerc ha ottenuto un incoraggiante terzo tempo, manna dal cielo se si considerano le ultime uscite, mentre Sebastian Vettel è ancora attardato in tredicesima posizione, ma in miglioramento.

Dietro a Leclerc il campione del mondo Lewis Hamilton, quindi il vincitore di Monza Pierre Gasly sull’Alpha Tauri ed Esteban Ocon della Renault. Nei primi dieci anche Kvyat, Norris, Albon e Ricciardo. In ritardo le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll.

Tutti i tempi del mattino

1 V. Bottas Mercedes 1’17″879

2 M. Verstappen Red Bull +00″048

3 C. Leclerc Ferrari +00″307

4 L. Hamilton Mercedes +00″530

5 P. Gasly AlphaTauri +00″797

6 E. Ocon Renault +00″926

7 D. Kvyat AlphaTauri +00″960

8 L. Norris McLaren +01″102

9 A. Albon Red Bull +01″189

10 D. Ricciardo Renault +01″261

11 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″340

12 R. Grosjean Haas +01″345

13 S. Vettel Ferrari +01″388

14 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″443

15 C. Sainz McLaren +01″578

16 G. Russell Williams +01″599

17 K. Magnussen Haas +01″672

18 L. Stroll Racing Point +01″957

19 S. Perez Racing Point +01″961

20 N. Latifi Williams +02″155

OMNISPORT | 11-09-2020 12:50