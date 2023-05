F1, Marko spiega il no a Schumacher: "La Red Bull non fa marketing"

Il consigliere della scuderia campione del mondo ha risposto a tono alle accuse di Ralf Schumacher.

31-05-2023 17:45

Qualche tempo fa Ralf Schumacher, fratello della leggenda della Ferrari Michael e zio di Mick, aveva affermato che il consigliere della Red Bull Marko si era opposto al trasferimento del nipote nel team AlphaTauri (satellite della scuderia campione del mondo) usando parole dure: “Sembra che Helmut abbia un problema con il cognome Schumacher”.

Ai microfoni del quotidiano austriaco oe24 è arrivata però la smentita dell’uomo della Red Bull Helmut Marko: “Non ho assolutamente alcun problema con la famiglia Schumacher, Michael per me è stato il più grande e inoltre parlo regolarmente con Ralf, che però, sta confondendo una cosa: il nostro programma di F1 si basa sulle prestazioni, non sul marketing”.

Diversa invece la versione offerta qualche giorno fa da Ralf Schumacher: “Franz Tost (team principal di Alpha Tauri ndr) era consapevole che servono dai due ai tre anni per abituarsi ai ritmi della F1, ma a un certo punto è intervenuto Marko, che per motivi personali o qualcosa di simile ha scelto De Vries”. A farne le spese comunque è al momento Mick Schumacher, fuori dalla F1 un po’ a sorpresa.