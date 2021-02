F1, Marko: "Uno dei nostri edifici è stato adattato a un'officina di motori"

Ieri la F1 Comission ha approvato all’unanimità il blocco allo sviluppo dei motori e questo darà l’avvio ad una nuova fase del Circus che vedrà la Red Bull produrre motori per conto proprio. La scuderia di Milton Keynes, è infatti favorevole al blocco delle power unit dopo che la Honda saluterà la top class a fine 2021, annunciando la creazione di una sezione in fabbrica dedita proprio a questa area tecnica.

Intervistato da Motorsport-Magazin, Helmut Marko ha spiegato nel dettaglio come si muoverà il team anglo-austriaco.

“A partire da oggi il corso è pronto per la costituzione di una nuova società a Milton Keynes. Quella sarà la Red Bull Powertrains – ha dichiarato Marko – Penso che questa non sia solo una buona notizia per noi, ma anche per l’intera Formula 1 in generale. Ciò riduce un fattore di costo considerevole. Uno dei nostri edifici esistenti è stato adattato a un’officina di motori”.

OMNISPORT | 12-02-2021 10:48