F1, Max Verstappen: "Nei long-run siamo competitivi"

L’alfiere Red Bull Max Verstappen conclude senza intoppi la prima giornata di test a Zandvoort, in Olanda, dove tra l’altro è padrone di casa. 5° tempo dopo le FP2, il primo contender di Lewis Hamilton alla vittoria del titolo mondiale 2021 commenta così la sua prova:

“È stato davvero molto piacevole vedere tutti i tifosi vestiti d’arancione divertirsi sugli spalti. La pista è piuttosto breve, con diverse curve veloci, ed è stata molto divertente. Non credo che il mio giro più veloce sia molto rappresentativo da parte nostra, perché non ho potuto usare bene le gomme e ho dovuto interrompere un paio di time-attack per le bandiere rosse – prosegue Max – Ad ogni modo dobbiamo lavorare su alcune cose, non siamo del tutto contenti per la simulazione qualifica. Nel long-run invece siamo stati competitivi e questo è sempre molto importante. Sappiamo anche che la posizione di partenza qui sarà fondamentale, quindi dovremo esaminare bene i dati stasera per cercare di fare meglio lo short-run. Dobbiamo capire un po’ meglio alcune cose per avere un passo migliore”.

OMNISPORT | 03-09-2021 17:08