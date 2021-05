F1, Mick Schumacher ultimo in griglia: "Mi scuso con il team"

Ultima posizione in griglia al Gran Premio di Monaco per Mick Schumacher, che però non ha avuto nemmeno modo di giocarsi le proprie possibilità di un piazzamento migliore non prendendo parte alle qualifiche. Questo a causa del suo incidente nella terza sessione di prove libere. E il tedesco, al termine della giornata monegasca, recita il mea culpa.

“Mi stavo sentendo molto a mio agio in macchina, e anche all’inizio delle terze libere ero andato molto bene. Eravamo allo stesso livello di Alpine e Williams, cosa molto bella. Ma ho spinto troppo. Questo è tutto, e sono molto dispiaciuto per il team”, ha spiegato il giovane pilota della Haas.

“Abbiamo perso un’intera sessione mancando le qualifiche. Questo è molto brutto, partirò dall’ultima posizione. Ma posso superare tanti piloti, perché questa è una pista speciale. Non ci vogliamo buttare giù”, ha concluso Schumacher. Che nella terza sessione aveva strappato un ottimo 14esimo tempo.

OMNISPORT | 22-05-2021 21:27