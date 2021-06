F1, Norris: "Ferrari la nostra minaccia, vogliamo ribatterli"

In Formula uno è sfida tra Mercedes e Red Bull per il primo posto della classifica costruttori ma anche tra Ferrari e McLaren per il gradino più basso del podio. Ai microfoni di Motorsport.com, Lando Norris ha analizzato la stagione di Leclerc e Sainz: “Loro stanno avendo tanti alti e bassi. Non è che siano in difficoltà ad ogni gara. Penso che il Paul Ricard sia stato particolarmente negativo per loro. Ma molte piste sono più adatte a loro che a noi. Considerando quanto faticano sui rettilinei, sul GPS sono tra i migliori in curva, simili a Mercedes e Red Bull in tanti punti”.

La Ferrari è la spina nel fianco della McLaren: “Sono la nostra grande minaccia al momento. Stiamo ancora lavorando duramente, ecco perché non stiamo dando nulla per scontato al momento. E dobbiamo ancora continuare a migliorare la macchina, perché una volta che avranno messo insieme potranno stare facilmente davanti a noi. E’ dura. Penso che la maggior parte delle volte ci abbiano battuto in qualifica quest’anno e sono stati in pole due volte. Questo dimostra che hanno una buona macchina e, non appena avranno risolto i loro problemi in gara, voleranno. Per certi versi si potrebbe dire che hanno una vettura migliore della nostra in certe piste e situazioni. In altri invece è migliore la nostra, quindi vedremo”.

Norris però ha spiegato che la battaglia con la Ferrari offre una grande motivazione: “Una sfida è sempre buona. Rende tutto più eccitante, fa lavorare la squadra duramente, e l’unica volta che non ti piace è quando ti battono. Mantiene tutti concentrati, ma non vuoi nemmeno che sia troppo difficile. Mi piace perché ti spinge a superare i limiti. Speriamo di batterli anche la settimana prossima”, ha concluso.

OMNISPORT | 30-06-2021 13:48