F1, Norris: "Prima giornata difficile"

Lando Norris in McLaren conclude la prima giornata di prove del GP d’Olanda all’8° posto. Come ormai è consuetudine, McLaren non scopre mai le proprie carte nelle libere, ma la sensazione, almeno dall’esterno, è che nella lotta con Ferrari per il 3° posto nella classifica costruttori sia anche questa volta leggermente avanti, nonostante la doppietta Rossa Leclerc-Sainz.

Tuttavia, a Zandvoort sarà importantissima la qualifica di domani, e partire indietro farebbe decadere tutti gli eventuali vantaggi sui long run. Queste le parole di Norris:

“Una prima giornata difficile – ha ammesso Norris. E’ stato difficile finire un giro pulito tra traffico e bandiere rosse. Il feeling con la macchina è buono, non siamo andati male ma c’è del lavoro da fare per riuscire a ottenere dei giri buoni durante le qualifiche, cosa che sono sicuro riusciremo a fare. Lavoreremo parecchio stanotte”.

OMNISPORT | 03-09-2021 19:42