F1, Norris si gode la McLaren: "Sto crescendo sempre più"

La McLaren ha presentato la sua nuova monoposto nella giornata di lunedì, con Daniel Ricciardo che per la prossima stagione andrà ad affiancare Lando Norris. E a 21 anni il giovane inglese si gode il nuovo ruolo di “veterano” del prestigioso team che fu reso grande tra gli altri da Hunt, Lauda, Prost, Senna e Hamilton.

“Sono davvero entusiasta di tornare a lavorare con il team per la mia terza stagione in Formula 1. Ogni volta che salgo in macchina ho impressione di stare crescendo sia come esperienza che come fiducia. Durante la pausa ho lavorato sodo per essere nel migliore stato di forma possibile. Non vedo l’ora di tornare al volante”, ha spiegato Norris, che l’anno scorso in Austria ha conosciuto la soddisfazione del primo podio.

“Sono pronto ad essere un leader. Devo farlo, visto che nel team è arrivato un pilota del livello di Daniel Ricciardo. Ora vogliamo tornare a vincere delle gare”, ha concluso Norris.

OMNISPORT | 15-02-2021 21:22