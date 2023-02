F1, Norris: “Stella la miglior scelta possibile”

Il pilota della McLaren promuove il successore di Seidl: “Le persone sono già molto soddisfatte di lui”

18-02-2023 15:12

Lando Norris applaude alla scelta di McLaren di affidare il timone di team principal ad Andrea Stella, che è andato a sostituire Andreas Seidl, ora Ceo nel progetto Audi-Fi. Stella è stato ingegnere di pista di Fernando Alonso sia in Ferrari sia in McLaren, dove ha scalato man mano le gerarchie della scuderia.

“Andrea Stella ha ovviamente un’eredità pesante da raccogliere, ho piena fiducia in ciò che è in grado di fare e può anche portare una prospettiva diversa. È un ingegnere di gara, quindi vede e capisce le cose dal punto di vista delle corse esattamente come faceva Seidl. Tra le persone che conosco non c’è nessuno migliore, direi, per essere il suo successore e dai feedback che ho ricevuto dalle persone che lavorano in fabbrica, si è ambientato molto rapidamente e le persone sono molto soddisfatte di lui”.