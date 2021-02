F1, Ocon: “Alpine può contare su di me nei momenti difficili”

Dopo aver ottenuto il suo primo podio in carriera nel Gran Premio di Sakhir, Esteban Ocon è fiducioso che il team possa prenderlo in considerazione per fare un buon lavoro. Il pilota francese avrà al suo fianco l’esperto Fernando Alonso ed ha insistito sul fatto che non ha mai sentito la pressione di dare subito ottimi risultati al suo ritorno in Formula 1.

“Non ho sentito la pressione di dover fare un risultato o dover fare una gara incredibile. Chiaramente spero che ora la squadra possa davvero dire di poter contare su di me nei momenti difficili, se lo saremo posso essere forte in gara e fare un buon lavoro”.

In Alpine ora arriverà Davide Brivio in qualità di CEO e Ocon ha elogiato le capacità del suo ex capo, Cyril Abiteboul:

“Ho parlato con Cyril poco prima della gara (in Sakhir, ndr). Cyril mi ha sostenuto anche nei momenti difficili e mi ha sempre dato buoni consigli. E’ una cosa positiva quando a dirtelo è un tuo capo poco prima che ti metti al volante, ti senti rilassato e fiducioso”.

OMNISPORT | 10-02-2021 16:38