F1, per il 2022 tutto il personale dovrà essere vaccinato

31-01-2022 11:52

In vista della nuova stagione 2022 ormai alle porte, la F1 ha preso una decisione che era già nell’aria da parecchie settimane: tutto il personale collegato al circus, dai piloti ai meccanici, dai manager ai giornalisti, tutti dovranno essere vaccinati con un ciclo completo per poter accedere al paddock.

L’indiscrezione è arrivata dal sito inglese The Times. In realtà la stragrande maggioranza delle persone che ruotano attorno alla F1, piloti su tutti, era già tutta vaccinata, quindi questo obbligo non dovrebbe creare grande scalpore come accaduto in altri sport.

Questo obbligo permette, d’altro canto, un alleggerimento delle misure restrittive in vigore negli ultimi due anni di gare. In questo modo si spera di garantire il normale svolgimento del campionato, che sarà composto dall’enorme numero di 23 GP.

Queste le parole di un portavoce della F1:

“La F1 richiederà che tutto il personale viaggiante sia completamente vaccinato e non richiederà esenzioni”.

OMNISPORT