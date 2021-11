F1, per Raikkonen il duello iridato è “artefatto”

29-11-2021 16:21

Va controcorrente Kimi Raikkonen. Interpellato sul dualismo Hamilton-Verstappen che sta rendendo avvincente come non mai la Formula Uno, il finlandese ha espresso un parere difforme da quelli comuni ritenendo che la battaglia tra il britannico e l’olandese sia poco coinvolgente ed eccessivamente gonfiata dai media.

“Per me è meno intensa degli altri anni, di sicuro, perché non sono coinvolto. Non me ne importa nulla, chiunque abbia più punti alla fine dell’ultima gara vincerà il campionato. Onestamente, penso che tutti quelli che lottano per il Mondiale saranno in molte battaglie serrate che sfavoriranno un giorno uno e un giorno l’altro” ha dichiarato molto distaccato a GPFans l’ex campione del mondo con la Ferrari.

“Penso che molto sia stato scritto su questa storia. E, soprattutto, molto è stato scritto dal nulla. Trovo ciò in parte artefatto. Come ho già ripetuto, in Brasile non si sono toccati, non c’è stato niente di folle e ho visto molto peggio. Io stesso sono stato coinvolto in cose peggiori” ha chiosato il classe 1979.

