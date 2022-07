F1, Perez: "Oggi ho fatto il massimo possibile"

09-07-2022 18:18

Dopo la penalizzazione riportata ieri in Q2, oggi Sergio Perez ha spinto la sua Red Bull al massimo ed ha completato una bellissima rimonta da 13° a 5° durante la Sprint Race del GP di Austria, che si è corso sulla pista di Spielberg.

Queste le parole del messicano:

“Credo che oggi io abbia guidato al massimo. Finire al quinto posto è ottimo vista la mia partenza, anche perché Russell al quarto posto era davvero inarrivabile oggi. Ho provato a limitare i danni, diciamo, si vedrà domani come sarà e la gara. Siamo in ballo ora, visto che partirò dalla quinta posizione in griglia. L’obiettivo è ovviamente il podio, dopo vedremo cosa accadrà. Credo che la monoposto abbia potenziale che ancora non si è visto, dunque le cose da valutare saranno diverse”.