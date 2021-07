F1, Perez si scusa con Leclerc: "Gli ho rovinato la gara"

Sergio Perez è finito sotto accusa in Austria dopo la doppia manovra che è costata al ferrarista Charles Leclerc diverse posizioni in classifica. Il pilota della Red Bull si è difeso in modo azzardato per due volte sul monegasco, mandandolo sulla ghiaia e pagando con dieci secondi di penalità e quattro punti sulla patente.

Dopo la gara il messicano si è scusato contrito: “Con Charles stavamo correndo con aria sporca, molto traffico, gomme molto vecchie: abbiamo frenato il più tardi tardi possibile, siamo andati fuori traiettoria e ci siamo toccati. Dovrò rivedere tutti gli incidenti per essere onesto. Non è il modo in cui mi piace correre“.

“Sono estremamente dispiaciuto se ho influenzato la gara di Charles perché questo non è il modo in cui gareggio. Gli ho parlato e ho spiegato quello che è successo da parte mia, ma ovviamente non è abbastanza. Non mi sento a mio agio con me stesso sapendo che ho rovinato la gara di un altro pilota”.

