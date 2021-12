Perez: “Se riproviamo stessa strategia con Verstappen, non ci riesce”

11-12-2021 16:21

Il rischio a volte paga e in casa Red Bull oggi lo possono affermare con certezza. La scuderia austriaca infatti, nel tentativo di dare il maggior vantaggio possibile a Verstappen per conquistare la pole, ha scelto di sacrificare il primo giro veloce di Perez mettendo la scia del messicano a disposizione dell’olandese, un’operazione per nulla semplice che però i due piloti hanno completato in maniera esemplare.

“Se ci riproviamo, non ci riusciamo” ha ammesso dopo le qualifiche Perez.

“Sapevamo che non avevamo chance contro le Mercedes e quindi abbiamo rischiato con la strategia” ha spiegato il nativo di Guadalajara, alla fine 4° sulla griglia di partenza di domani.

“Ho commesso un errore all’ultima curva e lì ho perso la possibilità di partire dal lato pulito della pista, ad ogni modo sono contento della seconda fila e sfruttando anche la gomma soft potremo essere più aggressivi al via. Spero di partire bene e di prendermi domani la terza posizione”.

OMNISPORT