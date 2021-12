F1, prime libere Gedda: Hamilton davanti, Ferrari staccate

03-12-2021 15:45

Nelle prime prove libere del Gran Premio d’Arabia Saudita sull’inedito e velocissimo circuito di Gedda Lewis Hamilton ha staccato il miglior tempo in 1’29”786, a oltre 247 chilometri all’ora di media, ma Max Verstappen, leader del mondiale con la sua Red Bull, è subito alle spalle del britannico sette volte campione del mondo, staccato di soli 56 millesimi. Sesta e settima le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Libere Arabia Saudita: solo 56 millesimi tra i duellanti per il titolo

E’ troppo presto per dare dei giudizi, del resto siamo solo alla prima sessione di prove libere oltretutto su un circuito la cui costruzione è appena terminata, ma chi vedeva nettamente favorito Hamilton su Verstappen in questo weekend saudita per ora è stato clamorosamente smentito visto che il distacco tra i duellanti per il titolo mondiale è ridottissimo. Terza è la seconda Mercedes, quella di Valtteri Bottas, staccata di 223 millesimi dal compagno di squadra, mentre l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, non è andata oltre l’undicesimo posto.

Libere Arabia Saudita: le Ferrari benino ma non crescono

Le due vetture di Maranello di Sainz e Leclerc hanno accusato un distacco rispettivamente di 778 e 814 millesimi da Hamilton. Sia come margine sia come posizione quindi le Rosse del Cavallino Rampante continuano a non progredire e sono state precedute anche dall’AlphaTauri di Pierre Gasly, quarto e come sempre specialista del giro secco, e da un fantastico Antonio Giovinazzi, quinto, che a fine stagione verrà appiedato dall’Alfa Romeo. C’è di buono, per la Ferrari, che le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris, le dirette rivali per il terzo posto nel mondiale costruttori, sono per ora dietro, rispettivamente ottava e tredicesima.

GP Arabia Saudita, la classifica della prima sessione di prove libere

1. Lewis Hamilton MERCEDES 1’29″786

2. Max Verstappen RED BULL-HONDA +0″056

3. Valtteri Bottas MERCEDES +0″223

4. Pierre Gasly ALPHATAURI-HONDA +0″477

5. Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO-FERRARI +0″532

6. Carlos Sainz FERRARI +0″778

7. Charles Leclerc FERRARI +0″814

8. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +0″822

9. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +1″056

10. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +1″100

11. Sergio Perez RED BULL-HONDA +1″174

12. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +1″237

13. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +1″243

14. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +1″258

15. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-HONDA +1″313

16. Kimi Räikkönen ALFA ROMEO-FERRARI +1″510

17. George Russell WILLIAMS-MERCEDES +1″557

18. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +1″739

19. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +2″035

20. Nikita Mazepin HAAS-FERRARI +3″678

OMNISPORT