F1, ultimo obiettivo Ferrari: i pensieri di Leclerc e Sainz

02-12-2021 20:01

Tempo di bilanci in casa Ferrari, quando mancano solo due gare al termine della stagione di F1. Charles Leclerc è soddisfatto dell’annata: “Diciamo che è stata una stagione pulita e abbiamo massimizzato il potenziale a disposizione – ha dichiarato in conferenza stampa – quindi la ritengo una stagione positiva, specie rispetto all’anno scorso perché è stato un bello step in avanti che speriamo di vedere anche l’anno prossimo”.

Ferrari, obiettivo terzo posto costruttori

Per la Ferrari c’è però ancora l’obiettivo di centrare il terzo posto costruttori: “Il recupero fatto in Qatar è quello che ci è servito per fare punti importanti per consolidare la posizione in classifica – ha continuato Leclerc -. Il duello con la McLaren? Nella seconda parte di stagione gli aggiornamenti sul motore hanno lavorato bene, vediamo come ce la caviamo in queste ultime due gare”.

Il monegasco infine ha parlato della sua crescita: “Credo di essere migliorato nella gestione di gara in generale, compresa la gestione complessiva delle qualifiche. Devo migliorare il bilanciamento tra qualifiche e gara, a volte conta sacrificare un po’ la sessione per essere poi più veloci la domenica, devo un po’ migliorare nella ricerca di questo equilibrio”, ha concluso Leclerc.

F1, Sainz sulla sfida con la McLaren

Per quanto riguarda il terzo posto nella classifica costruttori, Carlos Sainz non è fiducioso in vista del prossimo GP a Jeddah: “Possiamo chiudere il duello per il terzo posto con la McLaren? Non so se riusciremo a fare i punti per chiuderla, mi piace lo scenario, ma loro lottano sempre, penso che arriveremo ad Abu Dhabi”.

Ferrari, Sainz e il duello con Leclerc

Carlos Sainz domenica potrebbe chiudere per la 14esima volta di fila una gara a punti: “Beh è un dato che mi piace – ha detto lo spagnolo – l’affidabilità ha aiutato, la vedo come annata positiva, consistente, con 3 podi, punti e una buona posizione in classifica piloti e costruttori. Quanto mi piacerebbe finire davanti a Leclerc? È più simbolico che altro, basta un errore per tornare dietro. È un bel duello, ma la priorità resta aiutare la squadra a finire al terzo posto costruttori”.

OMNISPORT