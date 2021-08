F1, Raikkonen: “La nostra performance è simile a quella della prima parte di stagione”

Kimi Raikkonen è pronto a tornare in pista dopo la pausa estiva. Le prestazioni dell’Alfa Romeo Racing nella prima parte di stagione non sono state affatto positive, e il secondo punto conquistato dal campione 2007 a Budapest è stato più casuale che altro, vista la squalifica di Vettel.

La consapevolezza del finlandese è quella di avere ancora molto lavoro da fare per competere a livelli più alti.

“E’ stato bello avere un po’ di tempo libero – ha detto Kimi. Stare così tanto con la famiglia non è un qualcosa che succede sempre, quindi ho fatto in modo di sfruttarlo al meglio. Adesso però le vacanze sono finite e non vedo l’ora di tornare a correre: Spa è il posto perfetto per ricominciare, è una pista bellissima e dalla quale escono sempre delle belle gare, la domenica può essere imprevedibile. La situazione a livello di performance sarà simile a quella che c’era prima delle vacanze estive, dobbiamo essere bravi e sfruttare al meglio ogni caratteristica della vettura e gli episodi che possono girare a nostro favore per ottenere un bel risultato”.

OMNISPORT | 26-08-2021 13:56