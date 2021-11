F1, Raikkonen: “Losail presenta una zona tortuosa abbastanza complessa”

18-11-2021 09:54

Sta per alzarsi il sipario sul weekend di Formula Uno: domenica si corre la terz’ultima prova del campionato a Losail, su una pista inedita per le monoposto.

Intervistato dal sito ufficiale dell’Alfa Romeo Racing, Kimi Raikkonen ha analizzato le caratteristiche del tracciato di Losail, teatro del prossimo Gran Premio, affermando che la pista qatariota presenti un settore centrale abbastanza tortuoso e complesso. Questo aspetto dovrà quindi spingere team e piloti a lavorare attentamente nel corso delle libere per trovare il miglior set-up possibile.

Passo dopo passo mi sto avvicinando verso le ultime tre gare della mia carriera e correre su due circuiti completamente nuovi sarà interessante”, ha affermato Kimi Raikkonen. “Aggiungere varietà e mantiene alta l’attenzione. La pista sembra abbastanza semplice, con un lungo rettilineo seguito da una staccata utile per effettuare sorpassi, ma in realtà presenta una zona tortuosa abbastanza complessa”.

“Le libere saranno importanti per scoprire il grip e come funzionano le gomme, anche se all’inizio non ci aspettiamo vita facile a causa della sabbia e della polvere. Nelle ultime gare siamo riusciti a mostrare un buon passo e speriamo di confermarci anche in Qatar”, ha concluso il finlandese dell’Alfa Romeo.

