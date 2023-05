F1: Ricciardo alla AlphaTauri al posto di De Vries

L’indiscrezione riportata da Motorsport.com. La decisione dopo il GP di Spagna

11-05-2023 12:43

Dopo le prestazioni nei primi cinque Gran Premi del Mondiale 2023, il posto di Nyck De Vries sarebbe a serio rischio. AlphaTauri, infatti, starebbe valutando delle alternative al pilota olandese. La scelta numero uno sarebbe Dianel Ricciardo, oggi terzo pilota della Red Bull (squadra a cui è collegata la AlphaTauri). Il pilota australiano sarebbe già stato chiamato per la realizzazione del suo sedile per la AT04. De Vries, invece, avrebbe come termine per dimostrare un’inversione del suo rendimento il GP di Spagna. Quindi ancora tre appuntamenti per lui: prima della Spagna, il GP dell’Emilia-Romagna e quello di Monaco. A riportare l’indiscrezione è Motorsport.com.