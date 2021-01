F1, Ricciardo “Non vedo l’ora di lavorare con Seidl”

Daniel Ricciardo non vede l’ora di iniziare a lavorare con il team principal della McLaren, Andreas Seidl. Intervistato da Motorsport-Total.com, l’ex pilota della Renault ha parlato delle aspettative per il 2021, sottolineando come uno dei punti di maggiore curiosità sia proprio la collaborazione con il tecnico tedesco.

“All’epoca c’era l’idea che di correre a Le Mans con la Porsche e con Andreas [Seidl.ndr] abbiamo avuto dei contatti”, ha dichiarato Daniel Ricciardo. “Ne abbiamo parlato per un certo periodo, ma poi la trattativa non è andata a buon fine per diversi motivi, anche extra pista. Personalmente non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lui. Ho sentito molte cose positive sulla sua metodologia, anche da persone che ci hanno lavorato insieme, e non vedo l’ora di iniziare questa collaborazione”.

OMNISPORT | 15-01-2021 14:20