F1, Rosberg attacca Leclerc: 'Ha buttato via la pole position'

03-09-2022 21:09

“Oggi ha buttato via la pole, era sua. Ha fatto un mezzo disastro nel tratto centrale della pista”.

Diretto, conciso e senza tanti giri di parole. Così Nico Rosberg è intervenuto su Charles Leclerc e la sua 2ª posizione nella griglia di partenza nel gran premio d’Olanda in programma domani, domenica 4 settembre. Per il campione del Mondo il pilota della Ferrari ha commesso “un paio di errori non trovando la corda della curva e – ha dichiarato a Sky Sports F1 – uscendo quindi troppo lento. Errori importanti che ha pagato a caro prezzo“. La pole position l’ha conquistata Max Verstappen su Red Bull con un ‘margine’ di 21 millesimi. Proprio di quei 21 millesimi ha parlato anche Leclerc: “Peccato, sono veramente pochi – ha detto a Sky Sport dopo le qualifiche -. So cosa ho fatto in curva 10, so dove trovarli. È un errore che mi è costato abbastanza, un decimo o un decimo e mezzo. Tutte le altre curve sono andate come volevo. Sono sorpreso di essere così vicino dopo il Q1 e il Q2, Max andava fortissimo con gomme usate. Poi bene nel Q3. Belgio? È importante tornare performanti, ci sarà un grande sforzo per capire le ragioni di Spa, abbiamo molte indicazioni”. E sulla gara: “Conterà molto la partenza. Non so se ci sarà grande caldo”.