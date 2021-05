F1, Rosberg attacca Verstappen e applaude Hamilton

Dopo il GP di Portimao, Nico Rosberg si è complimentato con Lewis Hamilton per l’ennesimo trionfo: “E’ stato il pilota che ha fatto la differenza. Verstappen aveva la macchina più veloce e non fosse stato per un suo errore sarebbe partito dalla pole-position e conquistato il punto del giro veloce in gara“, le parole di Nico.

Per l’ex pilota tedesco invece, Verstappen ha deluso: “Per battere Hamilton si deve essere perfetti e Max invece non lo è stato. Anche in gara, quando ha deciso di montare le gomme morbide per fare il giro veloce e conquistare un punto, non ha rispettato il regolamento. Sono piccole cose cose, che però sono discriminanti in un campionato così equilibrato“, ha aggiunto Rosberg ai microfoni di Sky Sports.

OMNISPORT | 03-05-2021 10:48