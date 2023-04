F1, Russell: “Risultato inaspettato”

Con la Mercedes, a Melbourne, partirà secondo subito dietro alla Red Bull del campione del mondo Verstappen

01-04-2023 10:35

Quasi incredulo George Russell dopo il secondo posto in griglia, a Melbourne, ottenuto con la sua Mercedes. Subito alle spalle del campione del mondo Max Verstappen: “Mentirei se dicessi che questa non è una sorpresa, perché non siamo sicuri da dove siano uscite queste prestazioni. Abbiamo fatto progressi con la vettura a partire dal Bahrain, e le prestazioni sono migliorate gradualmente. Non abbiamo portato aggiornamenti alla macchina, abbiamo sfruttato al massimo l’assetto. il passo che abbiamo mostrato in qualifica, specialmente nel Q3, non è stato lo stesso che abbiamo visto nel resto del weekend. Mi sono sentito vivo e felice di vedere come ci siamo classificati, adesso non vedo l’ora che arrivi domani“.

Aggiunge: “Non ce l’aspettavamo di certo questa prima fila. Stiamo facendo un duro lavoro, in fabbrica e in pista. È stata una grande sessione per noi. La macchina sembrava viva, e io stesso ho fatto un bel giro. Da un lato sono contento, dall’altro quasi mi spiace non aver fatto la pole. Devo dire che la macchina è stata fantastica, questo dimostra che abbiamo ancora tanto potenziale. Ci prendiamo questo bel risultato. Domani tenere testa a Max sarà dura, ma siamo molto contenti del secondo posto”.