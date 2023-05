F1, Sainz perde la pazienza e pretende chiarezza dalla Ferrari

Le voci di mercato che riguardano la Rossa – in particolare quella di Hamilton – infastidiscono lo spagnolo che vuole notizie prima del rinnovo

31-05-2023 15:02

In pista va male, così la Ferrari è continuamente al centro delle voci del mercato piloti. La ‘bomba’ di Lewis Hamilton a Maranello è stata parecchio ridimensionata a dire il vero, ma a qualcuno ha dato parecchio fastidio. Evidentemente, Carlos Sainz non si sente troppo sicuro sui sedili della Rossa e ha perso la pazienza. Vuole chiarezza entro la fine di questa stagione o all’inizio della prossima, comunque prima di sedersi al tavolo per il rinnovo.

Sainz, contratto in scadenza con la Ferrari nel 2024

Teoricamente, alla fine di questa stagione, Sainz – ottavo a Montecarlo – ha ancora un anno di contratto con la Ferrari, con scadenza a fine 2024. E’ arrivato a Maranello nel 2021 prendendo il posto di Sebastian Vettel. Non ha convinto del tutto, anche a causa dei problemi della macchina naturalmente. È diventato il ‘secondo’, visto che Charles Leclerc ha sempre fatto un po’ meglio di lui.

Le paure di dover andare via ci sono. Si parla di altri lidi per lo spagnolo (Audi), evidentemente sono voci non alimentate dal pilota stesso però. Poi è arrivata dall’Inghilterra la notizia di Hamilton verso la Ferrari e questo ha reso Sainz furioso. Chiede e pretende chiarezza dai vertici di Maranello. Che ruolo avrà? La Ferrari sta pensando di sostituirlo? Si deve guardare intorno?

Sainz scalpita, vuole conoscere il futuro

Sainz ha fatto sapere a chiare lettere a chi comanda in Ferrari che il futuro è adesso. O a breve. La fretta è dettata proprio dalla scadenza del contratto: “Ovviamente non voglio rivelare le mie strategie di negoziazione del contratto perché è qualcosa che non esternerò mai. Ma se in passato sono state ascoltate le mie interviste, ho sempre detto che mi piace iniziare la stagione sapendo dove correrò il prossimo anno perché ho vissuto quell’esperienza alla Renault e non ero contento. Non è necessario firmare quest’anno, ma almeno prima dell’inizio del prossimo anno o proprio all’inizio. Preoccupato per le voci di mercato? Sinceramente no, perché alla fine non credo sia necessario preoccuparsi”.

Sainz, a Montecarlo la furia con il team radio

Che non sia un momento facile per Sainz lo si intuisce anche dalla discussione avuta a Montecarlo con il team radio Ferrari, di cui si è già parlato tanto Non è tranquillo, lo spagnolo. E non solo per le prestazioni della macchina, deludenti. Quando c’è stato il cambio gomme, a Monaco, si sono fermati, prima di Sainz, Hamilton e Ocon. Il ferrarista ha chiesto di restare fuori per superare la Alpine. Dai box però è arrivato l’ordine di rientrare, per non subire il sorpasso di Hamilton. Scelta per niente gradita da Carlos. Questa la discussione con il box:

Sainz: “Ma che ca**o! Questo è esattamente quello di cui parlavo. Esattamente questo!”.

Adami: “Hamilton è 1.4 secondi dietro. Dovevamo coprire Hamilton”.

Sainz: “Non mi importa di Hamilton. Ero più veloce ca**o”.

Sainz: “Che tempi sta facendo Charles?”.

Adami: “Charles sta girando in 17.5, con aria libera”.

Sainz: “Io stavo girando in 16.5”.

Dopo la gara, l’iberico si è scusato con i box, anche per il lungo sotto la pioggia che lo ha fatto precipitare dal quarto all’ottavo posto.