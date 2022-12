F1, Sauber caustico: "Quando la Ferrari chiama, accetti"

12-12-2022 17:54

Il fondatore dell’omonima Scuderia elvetica Peter Sauber ha rilasciato al quotidiano Blicker il parere sulla probabile assunzione da parte di Frederic Vasseur della carica di Team Principal in Ferrari: “La decisione di andare a Maranello non mi sorprende, quando chiama la Ferrari si deve accettare. Chi conosce la storia della Ferrari, sa che in quel ruolo hanno vita breve eccezion fatta per Jean Todt, che è rimasto in sella 12 anni”.

A sua volta l’Alfa Romeo dovrà identificare il sostituto di Vasseur: “Sono contento di non dovermi occupare io della decisione, per me Beat Zehnder è un fenomeno”; il ds svizzero, che ha particolari competenze regolamentari, si troverebbe accentrate varie mansioni, servirebbe nel caso il via libera dall’Audi, che dal 2026 sarà fornitore di motori.