F1, Schumacher: “Non vedo l’ora di gareggiare”

La speranza di Mick Scumacher, neo alfiere della Haas, è quella di mettere in pratica tutto ciò che la squadra ha imparato nel primo week-end della stagione in Bahrain. Ecco perchè l’appuntamento ad Imola per la scuderia americana ha un valore molto importante. Mick Schumacher è a caccia di risposte importanti nel prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1: intervistato dal sito ufficiale della Haas, ha parlato dei suoi obiettivi sul prossimo weekend:

“Dopo il fine settimana in Bahrain abbiamo avuto delle riunioni per fare il punto della situazione”, ha affermato il tedesco. “L’obiettivo era quello di mettere a punto il miglior pacchetto tecnico possibile in vista di Imola. Inoltre mi sono preparato dal punto di vista fisico e mentale. Sono concentrato al massimo”.

Sui ricordi ad Imola ha aggiunto: “Ad essere onesto ricordo solo cose belle. Ho gareggiato su questo circuito non solo in F4, ma anche in F3, svolgendo alcuni test. Una volta, durante una tracci walk, ho beccato dei pavoni all’interno della pista ed è qualcosa che non si vede tutti i giorni. In termini di guida non si preannuncia un week-end semplice: la pista è complessa ed è difficile compiere dei sorpassi. Le curve si susseguono una dopo l’altro e c’è un’ampia varietà. Ho aspettative alte in termini di performance da queste Formula 1”.

“Imola è nota per i cordoli e nelle varianti bisogna spingere per ottenere il miglior tempo possibile sul giro”, ha proseguito. “Abbiamo molte curve di media velocità e tratti di rettilineo abbastanza lunghi, ragion per cui la ritengo una pista abbastanza divertente. Sono certo che al volante di una F1 mi divertirò. Non vedo l’ora di scendere in pista e di mettere in pratica tutto ciò che abbiamo fatto nel corso di queste settimane”.

OMNISPORT | 14-04-2021 10:49