F1, Silverstone apre al 100% al pubblico. Ma Hamilton è dubbioso

L’amministratore delegato del circuito britannico Stuart Pringle ha ufficializzato la decisione presa, di concerto col governo del Regno Unito, di aprire Silverstone al pubblico, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna del 16-18 luglio, al 100% della sua capienza. Ma Lewis Hamilton, nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Stiria, ha espresso molti dubbi al riguardo, pur dicendosi contento per il ritorno del pubblico.

“Sono diviso su questa notizia. Non riesco a dirvi quanto sia entusiasta di vedere la gente, la folla britannica a Silverstone, perché è il miglior pubblico di tutti. L’anno scorso abbiamo corso a porte chiuse, e ora essere in grado di vederli e sentire il loro calore nel weekend è fantastico – ha detto Hamilton -. Dall’altra parte, però, guardo il telegiornale e sento parlare dei casi che aumentano nel Regno Unito. Quindi, da questo punto di vista, mi preoccupo per la salute delle persone, naturalmente. Non voglio trasformare questo annuncio in una cosa negativa: sono entusiasta di vedere così tante persone. La parte egoista di me vuole vedere tutti lì, ma nel Regno Unito i tassi di contagio stanno aumentando negli ultimi giorni, da quando la gente ha allentato le misure di sicurezza e si sta rilassando. E non tutti sono vaccinati. Ho letto i numeri delle vaccinazioni, mi sembrano buoni, c’è meno gente in ospedale. Ma non so, mi sembra un po’ prematuro aprire al 100%. Non è una mia scelta, d’altronde. La gente andrà al circuito, spero che impariamo qualcosa da questo e che le persone stiano al sicuro, che indossino le mascherine e igienizzino le mani. Solo che preferisco essere più cauto e ripartire lentamente rispetto ad andare subito a tutta birra“ ha detto Hamilton.

OMNISPORT | 24-06-2021 15:58