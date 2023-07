F1, Silverstone libere 2: Verstappen davanti ma Sainz fa sognare. Fp2 da incubo per Leclerc

A Silverstone Max Verstappen detta subito il passo nel Gran Premio di Gran Bretagna: migliore tempo in entrambe le libere, in fp2 gran tempo della Ferrari di Sainz mentre Leclerc mastica amaro fermato ai box da problemi all'elettronica

07-07-2023 18:16

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Comincia nel segno di Max Verstappen anche il Gran Premio di Gran Bretagna. Ma che Ferrari con Carlos Sainz mentre Charles Leclerc all’opposto mastica amaro bloccato ai box. Questo in sintesi la seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, dove si corre l’undicesima prova del Mondiale di F1 2023. L’olandese della Red Bull ha piazzato la doppietta, dopo la fp1 si è portato a casa anche la fp2. Ma lo spagnolo gli è subito dietro, ad appena 22 millesimi. Sfortunato invece il monegasco fermato da problemi di elettronica.

F1 Gp Silverstone: il solito Max, Sainz in palla e che Williams!

La superiorità della Red Bull guidata da Max Verstappen non fa più notizia, anzi. Fa quasi scalpore che l’olandese abbia solamente 22 millesimi di margine alla fine delle libere 2 sulla Ferrari di un ottimo Carlos Sainz che qui, a Silverstone, lo ricordiamo, lo scorso anno ha vinto la sua prima e finora unica gara in F1. Sorprende del tutto invece l’exloit della Williams che sente aria di casa e si esalta come ai bei tempi: 3° Albon (confermando il risultato delle fp1) e 5° con segnali di vita da parte di Sargeant. Nel mezzo l’altra Red Bull di Perez.

C’è un po’ di tutto nella top ten delle fp2: Stroll con l’Aston Martin, Hulkenberg con la Haas, l’Alpine di Gasly e la McLaren di Piastri, a chiudere l’altra Aston Martin di Alonso. Mancano le Mercedes apparse in gran difficoltà: Russell 12° e Hamilton 15°-

Silverstone: Leclerc nei guai, forfait nelle libere 2

Non sono mai cominciate le fp2 per Charles Leclerc. Il pilota monegasco è rimasto tutto il tempo della seconda ora di fp2 ai box per un problema elettronico che ha colpito la sua Ferrari SF-23. Nonostante i meccanici le abbiano provate tutte per permettere a Charles di fare almeno qualche giro, alla fine il team ha dovuto alzare bandiera bianca e Leclerc non ha potuto girare.

We’re currently investigating an electrical issue on @Charles_Leclerc’s car, so he’s yet to join FP2 pic.twitter.com/nfvYsWNrmr — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 7, 2023

Gp Silverstone: i tempi delle fp2

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 33 M. Verstappen Red Bull 1’28″078 22 2 55 C. Sainz Ferrari +00″022 1’28″100 24 3 23 A. Albon Williams +00″218 1’28″296 25 4 11 S. Perez Red Bull +00″264 1’28″342 25 5 2 L Sargeant Williams +00″688 1’28″766 24 6 10 L. Stroll Aston Martin +00″788 1’28″866 25 7 27 N. Hulkenberg Haas +00″802 1’28″880 24 8 10 P. Gasly Alpine +00″811 1’28″889 22 9 81 O. Piastri McLaren +00″848 1’28″926 24 10 14 F. Alonso Aston Martin +01″056 1’29″134 22 11 24 G. Zhou Alfa Romeo +01″147 1’29″225 23 12 63 G. Russell Mercedes +01″160 1’29″238 20 13 31 E. Ocon Alpine +01″164 1’29″242 19 14 4 L. Norris McLaren +01″182 1’29″260 20 15 44 L. Hamilton Mercedes +01″205 1’29″283 20 16 11 V. Bottas Alfa Romeo +01″300 1’29″378 23 17 20 K. Magnussen Haas +01″361 1’29″439 15 18 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +01″405 1’29″483 24 19 19 N. De Vries AlphaTauri +01″493 1’29″571 26 20 16 C. Leclerc Ferrari 0

Gp Silverstone: i tempi delle fp1

Max Verstappen miglior tempo davanti a Sergio Perez. Ferrari al momento nelle retrovie con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 7° entrambi staccati di mezzo secondo dal campione del mondo olandese. Sorprendente 3° tempo di Albon con la Williams davanti all’Aston Martin di Alonso. In difficoltà le Mercedes di Hamilton e Russell 11° e 13°.