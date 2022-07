F1, Silverstone: qualifiche epiche sul bagnato, la Ferrari di Sainz in pole

02-07-2022 17:19

Al termine di una qualifica epica sul bagnato del circuito di Silverstone lo spagnolo Carlos Sainz, che era stato in difficoltà per tutto il sabato, conquista la sua prima pole position in carriera con la sua Ferrari battendo il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen che domani partirà con lui in prima fila nel Gran Premio di Gran Bretagna. Terza l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc.

Poco prima della Q1 cade un improvviso acquazzone su Silverstone e quindi i piloti devono montare le gomme intermedie. Il miglior tempo lo fa segnare Verstappen davanti a Leclerc e Russell, restano fuori dalla Q2 Alexander Albon con la Williams, sedicesimo, Kevin Magnussen e Mick Schumacher con le Haas, diciassettesimo e diciannovesimo, e Sebastian Vettel e Lance Stroll con le Aston Martin, diciottesimo e ventesimo.

Q2 ancora con gomme intermedie perché continua a piovere, anche se in modo leggero, ma in alcuni punti della pista l’acqua è più forte. Negli ultimi minuti della minisessione la pioggia aumenta d’intensità e nessuno più si migliora, oltretutto i tempi migliori sono più alti di quelli della Q1, Verstappen mette in fila Hamilton, Leclerc, Sainz e Russell. Restano fuori le AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, undicesimo e tredicesimo, l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, dodicesimo, la McLaren di Daniel Ricciardo, quattordicesimo, e la Alpine di Esteban Ocon, quindicesimo.

Ancora gomme intermedie per la Q3 perché ha smesso di piovere, la pole position si decide comunque su pista bagnata, Verstappen commette due errori, un testacoda e un lungo, nei primi due tentativi, ma a ogni passaggio sul traguardo è sempre davanti a tutti tranne che nell’ultimo, quando viene beffato da Sainz. Max deve cedergli la partenza al palo per doli 72 millesimi mentre Leclerc è a 315 millesimi a causa di un testacoda proprio nell’ultimo tentativo, il suo errore provoca la bandiera gialla e dietro di lui c’è Verstappen che deve rallentare e proprio per questo perde la pole.

Quarto è il secondo pilota della Red Bull, Sergio Perez, quinto il beniamino di casa Lewis Hamilton con la Mercedes seguito dal connazionale Lando Norris con la McLaren, settimo Fernando Alonso con la Alpine, ottavo George Russell con l’altra Mercedes, nono un fantastico Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo e decimo un incredibile Nicholas Latifi che praticamente nella Q3 non ha girato con la sua Williams, già pago di essere arrivato a questo traguardo.