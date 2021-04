F1, Steiner: "L’obiettivo per il GP del Portogallo è aiutare i piloti a fare esperienza”

Non è stato particolarmente esaltante l’inizio di stagione della scuderia Haas. Le motivazioni sono molteplici, una di queste è che lo sviluppo della vettura è stato estremamente limitato per concentrarsi sui nuovi regolamenti tecnici del 2022.

In più la line up del team americano è formato da due piloti al loro primo anno in Formula 1, quindi con poca esperienza alle spalle, elemento che mal si sposa con una monoposto che non garantisce grande competitività.

A Imola nell’ultimo GP i piloti della Haas avevano avuto anche l’opportunità di potersi confrontare con nuovi scenari, come sottolineato da Gunther Steiner: “Abbiamo solo incontrato la pioggia, abbiamo dovuto affrontarla e imparare. Per i piloti, ogni gran premio porta qualcosa di nuovo. Per imparare è l’ideale, basta imparare cose come le procedure e come comportarsi in queste situazioni. Una volta che hai fatto queste cose una volta, la seconda volta – di sicuro, porta molto meno stress direi.”

“Ogni appuntamento aiuterà Mick Schumacher e Nikita Mazepin ad accumulare esperienza, il vero obiettivo di questa stagione. Gli obiettivi per il Gran Premio del Portogallo e quello della Spagna, infatti, non saranno differenti da quelli dei primi due eventi del calendario: “Niente di diverso dalle prime due gare – ottenere più esperienza possibile, portare entrambi i piloti al traguardo in entrambe le gare, continuare a imparare e aumentare la loro dimistichezza in Formula 1”

OMNISPORT | 26-04-2021 15:09