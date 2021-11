F1, test ad Abu Dhabi con Alfa Romeo? Bottas ci spera

09-11-2021 11:55

Ormai è ufficiale da un po’, quesat sarà l’ultima stagione del finlandese Valtteri Bottas sul sedile della Mercedes. A partire dal 2022 infatti sarà a tutti gli effetti un alfiere dell’Alfa Romeo Sauber. A fine stagione, sul tracciato di Abu Dhabi, si svolgeranno i test con le mule car dotate di pneumatici Pirelli da 18 pollici, e Bottas per di poter partecipare già al volante della sua nuova monoposto.

Il problema sorge dato che, per accordi commerciali, Valtteri sarà legato alla casa tedesca fino a fine anno. Un impedimento che, tuttavia, entrambe le parti sperano di superare presto. Un portavoce del team di Brackley infatti ha già dichiarato a Motorsport.com come non ci siamo motivi per impedire a Bottas di effettuare questo test con Alfa. Lo stesso Bottas ha già confermato questa sua intenzione:

“Qualche settimana fa ho visitato la fabbrica e ci sono tutte le strutture necessarie perché il team sia competitivo. Credo che quest’anno non abbiano sviluppato molto la vettura, quindi non mi aspetto grandi progressi da parte loro. Penso che siano già concentrati sul 2022”. Sui test di Abu Dhabi con Alfa Romeo, il finlandese non si è sbilanciato troppo, commentando solamente: “Spero di si”.

La trattativa è stata confermata anche dal team principal dell’Alfa Romeo, Fred Vasseur:

“Dobbiamo discutere con Mercedes e trovare un accordo. Spero che si riesca a trovare un punto di intesa. Un contratto è un contratto e lui è legato al team fino a fine anno, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Anche se la macchina del prossimo anno sarà completamente diversa, poter disputare un test sarà un buon allenamento per entrambe le parti perché si potrà lavorare insieme per la prima volta. Disputare il test sarebbe una buona opportunità per lui e per noi perché consentirebbe di costruire il rapporto tra pilota e squadra”.

